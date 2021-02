Equatorianos falam em "puxão de orelhas" de Rúben Amorim a Plata

Afastado dos trabalhos da equipa principal do Sporting, Gonzalo Plata tem gerado alguma preocupação na imprensa equatoriana, mas a situação é vista pelos responsáveis da Federação Equatoriana de Futebol (FEF) como um simples puxão de orelhas por parte de Rúben Amorim e que em breve o extremo irá exibir finalmente o seu potencial nos leões. Pelo menos é isto que entende Gabriel Weiner, o secretário técnico das seleções equatorianas, que esta quarta-feira abordou o assunto.





"O que estamos a fazer por estes dias é falar muito com os jogadores. E creio que o que se passou com o Gonzalo é que a equipa técnica do Sporting lhe deu um puxão de orelhas e por isso tomaram essa decisão. Ele é um rapaz inteligente, seguramente que vai recuperar. Vai aprender com isto e vai mostrar a sua melhor versão na equipa principal do Sporting ou, então, se mudar de equipa nesse outro lugar. O que estamos a fazer na seleção é falar constantemente com eles, tanto da minha parte como do próprio selecionador", declarou o dirigente, ao Canal del Fútbol, citado pelo 'El Universo'.Recorde-se que, na véspera do dérbi, Rúben Amorim explicou a ida de Plata à equipa B: "É uma gestão de expectativas e de plantel. Acontece muita coisa na vida de um jogador e temos de estar atentos a isso. Queremos fazer o melhor por ele, que significa às vezes uma conversa ou subir ou descer. Queremos fazer dele um grande jogador. Tem muito talento mas para ser grande jogador é preciso algo mais."