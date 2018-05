A equipa do Sporting chegou este sábado ao Estádio Nacional debaixo de fortes medidas de segurança. O autocarro entrou no recinto pouco depois das 16 horas, sob o olhar de cerca de três dezenas de adeptos que estavam na zona.Recorde-se que este é o primeiro treino da equipa após os acontecimentos na Academia de Alcochete. Os jogadores têm trabalhado os níveis físicos em ginásios, alguns com a colaboração de Frederico Varandas.O Sporting defronta o Aves no domingo na final da Taça de Portugal, agendada para as 17h15.

Autor: Luís Miroto Simões