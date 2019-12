Equipa despede-se até ao clássico

A receção ao Moreirense será o último encontro a que os sportinguistas assistirão em 2019 no Estádio José Alvalade. Terminado o jogo com o conjunto de Moreira de Cónegos, a equipa de Silas só voltará a atuar em casa a 5 de janeiro de 2020 e logo para receber o FC Porto, naquele que será o primeiro grande clássico do novo ano.

Pelo meio, os leões visitam Linz, no último compromisso da fase de grupos da Liga Europa; voam até Ponta Delgada, para enfrentar o Santa Clara, em jogo da 14ª jornada do campeonato; e deslocam-se ao Algarve, para defrontar o Portimonense, na despedida da fase de grupos da Allianz Cup.

Com assistências aquém das registadas em temporadas anteriores, o anfiteatro leonino não tem sido propriamente uma fortaleza, na qual a equipa de futebol está a salvo de todas as contrariedades. Esta época, a formação verde e branca regista já três desaires caseiros: frente a Famalicão e Rio Ave, para o campeonato; e novamente Rio Ave, para a Taça da Liga. Com Silas, porém, a tendência inverteu-se: 5 jogos, 5 vitórias, 12 golos marcados e 2 sofridos. Hoje, frente ao Moreirense, os sportinguistas esperam regressar aos triunfos na Liga, após a derrota em Barcelos.