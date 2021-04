Equipa do Sporting voltou aos treinos horas depois da chegada a Alvalade

Algumas horas depois de ter chegado a Alvalade, depois do jogo com o Sp. Braga, a equipa do Sporting regressou esta segunda-feira à Academia, em Alcochete.



Os titulares realizaram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado. Bruno Tabata, segundo a informação divulgada pelo clube, fez tratamento.



Amanhã a equipa goza um dia de folga, estando o regresso aos treinos agendado para na quarta-feira, pelas 10h00, na Academia.





O Sporting recebe o Nacional no próximo sábado, às 20h30.