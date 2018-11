Equipa leonina homenageou Battaglia

A equipa do Sporting entrou em campo com uma camisola de homenagem a Rodrigo Battaglia. Frente ao Chaves, naquele que foi o primeiro jogo em casa depois da lesão do médio, os jogadores dos leões mostraram estar ao lado do colega de equipa ao entrarem no relvado com o dorsal 16. Em todo o estádio ouviu-se uma enorme salva de palmas para Battaglia que, naturalmente, não há de ter ficado indiferente. No final do jogo com o Arsenal, em Londres, já Tiago Fernandes tinha exibido uma camisola com o nome de Battaglia, mostrando também ele estar ao lado do jogador argentino neste momento menos positivo da sua carreira.

Recorde-se que o internacional pela seleção alviceleste, de 27 anos, lesionou-se gravemente no encontro com o Santa Clara, nos Açores, depois de uma entorse no joelho direito. Os testes realizados confirmaram rotura do ligamento cruzado anterior e o jogador foi mesmo operado. Agora, o mais certo é falhar mesmo o resto da temporada, já que tudo aponta para seis meses de paragem. No entanto, dependendo da evolução do problema, não é de excluir que Battaglia possa voltar mais cedo.