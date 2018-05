A equipa médica do Sporting, liderada por Frederico Varandas, também esteve reunida com o presidente Bruno de Carvalho ontem à tarde.Entre as alterações que podem ocorrer para a próxima época, uma delas pode ser a mudança do corpo clínico. Recorde-se que há uma relação de grande proximidade entre o diretor clínico dos leões e o treinador Jorge Jesus.