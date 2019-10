Equipa principal do Sporting vence os sub-23 num jogo-treino

A equipa principal do Sporting venceu esta quinta-feira a formação de sub-23 leonina, por 2-0, num jogo-treino disputado em Alcochete. Jesé Rodríguez e Eduardo marcaram, na segunda parte, os golos que deram o triunfo ao conjunto orientado por Silas.





O onze do Sporting foi o seguinte: Renan Ribeiro; Valentin Rosier, Luís Neto, Tiago Ilori e Cristián Borja; Doumbia, Eduardo e Matheus Oliveira; Luciano Vietto, Jesé Rodríguez e Luiz Phellype. Mathieu e Diego Sousa entrariam no decorrer da partida.Para além dos ausentes nas seleções, mais três jogadores não puderam dar o seu contributo por motivos físicos. Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral continuam em tratamento (o argentino também fez trabalho de ginásio), ao passo que Fernando está a contas com uma virose.