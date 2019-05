Equipa recebida hoje na Câmara

A temporada de futebol leonina termina oficialmente hoje, com presidente, técnicos e jogadores a serem recebidos nos paços do concelho de Lisboa pelo presidente da autarquia, Fernando Medina. A comitiva será liderada por Frederico Varandas e integrará outros elementos dos órgãos sociais. A cerimónia está marcada para as 18 horas.

Cumpre-se desta forma a profecia do líder leonino, quando foi recebido na sede do município a pretexto da conquista da Liga Europeia de hóquei em patins, e isto quando já tinha estado na CML por causa da vitória na Champions de futsal. "Tudo faremos para dentro de duas semanas estarmos aqui novamente", disse Varandas, no passado dia 14.