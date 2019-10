Equipa regressou logo após o jogo

Poucos minutos após o final da partida, os jogadores do Sporting já estavam a regressar a Lisboa, pois o calendário continua apertado até à próxima paragem para os compromissos das seleções.

Na quinta-feira, os leões recebem os austríacos do LASK Linz, um jogo que a equipa orientada por Silas terá de vencer após ter sido derrotada na primeira jornada da Liga Europa, em Eindhoven. O plantel leonino tem agendado um treino para as 11h00, em Alcochete, uma sessão que permitirá aos titulares recuperarem do esforço despendido no encontro de ontem.

Amanhã será realizado mais um treino na Academia, este aberto aos jornalistas.