Equipa viaja e goza folga

A equipa do Sporting ainda pernoitou na Holanda, e vai folgar hoje, após chegar a Portugal. Recorde-se que devido aos constrangimentos aéreos registados no Aeroporto Humberto Delgado, a comitiva vai aterrar no Aeroporto de Beja. Esta situação já se verificou no final da digressão nos Estados Unidos, no final da pré-temporada.





Amanhã, na Academia, Leonel Pontes vai começar a preparar o jogo com o Famalicão, agendado para segunda-feira, no Estádio José Alvalade. Para este desafio, o técnico já deverá contar com Jesé Rodriguez, que ficou em Lisboa devido a problemas físicos.