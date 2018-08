FB

Bruno de Carvalho, ciente que não se pode apresentar no ato eleitoral do próximo dia 8 de setembro, apresenta o sócio Erik Kurgy como candidato ao Conselho Diretivo do Sporting. O presidente destituído garante que vai continuar a trabalhar ativamente na lista "Leais ao Sporting", mas dado o castigo que lhe foi imposto pela Comissão de Fiscalização decidiu avançar para esta solução. Esta candidatura anuncia ainda, através de um post colocado no Facebook, através da conta oficial, que vai começar a recolher as assinaturas necessárias para se poder apresentar ao ato eleitoral.Sócio desde 1984, Erik Kurgy integra o projeto de Bruno de Carvalho a estas eleições desde a primeira hora, inicialmente como candidato a vicepresidente do Conselho Diretivo com responsabilidade pela área financeira. Atual administrador do Grupo Vip Hotels, Kurgy foi vicepresidente dos Leões de Porto Salvo.