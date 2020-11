"Erro" da Sporting TV tirou símbolo do FC Porto de transmissão de jogo de voleibol

Francisco J. Marques criticou o Sporting pela ausência do símbolo do FC Porto na transmissão televisiva na Sporting TV do jogo de voleibol feminino entre os dois clubes no último fim-de-semana. Record sabe que o facto do símbolo dos azuis e brancos não ter surgido tratou-se de um lapso da emissora e não foi propositado, sendo que nas redes sociais o símbolo surgiu corretamente.





"É uma mesquinhez de alguns inteligentes que só diminui o Sporting. O Sporting tem obrigação de respeitar o FC Porto e todas as equipas. Em todas as circunstâncias. Se querem ser respeitados, respeitem", afirmou o diretor de comunicação portista, no Porto Canal, a propósito da situação.No jogo entre as equipas de voleibol feminino entre os leões e a AJM/FC Porto, a Sporting TV ilustrou o adversário leonino com o símbolo da AJM (Academia José Moreira), parceira dos dragões na modalidade, não utilizando o emblema do FC Porto.