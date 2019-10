Escândalo em Alverca: Sporting afastado da Taça de Portugal

Ao primeiro jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, eis a primeira surpresa. E que surpresa! O Alverca, do terceiro escalão, deixou pelo caminho o Sporting, graças a uma vitória por 2-0. Alex Apolinário e Luan, com um golo em cada parte, foram as figuras da partida, que ficou também marcada pelos pedidos de demissão de Frederico Varandas por parte das claques.