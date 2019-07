Escoceses avançam que Ryan Gauld vai assinar pelo Farense em definitivo

Ryan Gauld está a caminho do Farense, clube da 2.ª Liga pelo qual deve assinar em definitivo, segundo avança esta segunda-feira o site Football Scotland.





O médio, de 23 anos, tem contrato com o Sporting por mais uma temporada mas, segundo aquele portal, já chegou a acordo com os leões para rescindir e vai assinar por duas temporadas com os algarvios.Gauld representou o Farense por empréstimo na primeira metade da temporada passada, sendo depois cedido pelo Sporting ao Hibernian.