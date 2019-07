Escoceses dizem que Gauld recebeu guia de marcha

Contratado em 2014 com pompa e circunstância, Ryan Gauld chegou a Portugal com o rótulo de Mini Messi, mas cinco anos depois prepara-se para deixar os leões sem nunca ter conseguido confirmar os créditos que fizeram dele uma das maiores promessas do futebol escocês, nem justificado os 2,75 milhões pagos ao Dundee United. De acordo com o 'Herald Scotland', o médio de 23 anos terá recebido indicações do clube de Alvalade que pode procurar um novo clube para a temporada 2019/20, já que não entra nos planos de Marcel Keizer nos leões.





Com vínculo até final da época com os leões, Gauld tenciona prosseguir carreira no nosso país e até tem propostas de equipas da Liga NOS e Segunda Liga, ainda que para se processar a sua saída o Sporting tenha deixado claro que tenciona receber uma verba pela transferência.Gauld, recorde-se, cumpriu quatro empréstimos desde que chegou ao Sporting em 2014, tendo atuado no V. Setúbal, Aves, Farense e mais recentemente no Hibernian.