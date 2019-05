O jornal escocês 'The Herald' adianta esta quarta-feira que o Rangers terá assegurado a contratação do jovem médio Umaro Baldé, um jogador de 16 anos que esta temporada foi utilizado a espaços na equipa de juvenis dos leões. De acordo com o 'The Herald', Baldé irá comprometer-se com os escoceses para as próximas duas temporadas, isto depois de ter impressionado durante um período de testes realizado nas últimas semanas. De notar que, por ter contrato de formação, Baldé irá chegar ao conjunto de Glasgow sem a necessidade de negociação com o Sporting.