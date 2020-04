Escola angolana reclama direitos de formação de Loide Augusto ao Sporting

O Sporting foi esta terça-feira visado por Armando Faria, diretor de uma escola angolana, em Luanda, que reclama os direitos de formação de Loide Augusto, atacante que chegou à Academia de Alcochete em 2018 e que atualmente representa os sub-23 dos leões.





À 'Angop', o responsável do 'Projeto Brincando com a Bola' alega que o atleta ingressou, com 11 anos, na escola que dirige, e sublinha estar a ser alvo de má-fé de Euclides Camacho, pai de Rafael Camacho e empresário que terá apresentado Loide Augusto aos leões."Creio que o Sporting não tem conhecimento de que o Loide é proveniente de uma escola. O nosso objectivo é alertar para a ilegalidade em que incorre o clube, de acordo com o estipulado pela Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) sobre situações do género", vincou Armando Faria, que espera, agora, uma negociação "amigável" com o Sporting.