Escola de Matosinhos manda ficar em casa alunos que festejaram título do Sporting em Lisboa

As celebrações do título do Sporting com milhares de pessoas nas ruas da cidade de Lisboa levaram a DGS a recomendar quem esteve na festa a reduzir contactos e realizar testes à Covid-19, mas a direção da Escola Secundária João Gonçalves Zarco, em Matosinhos, foi mais longe e ordenou que os alunos que se deslocaram à capital ficassem em casa.





Segundo reportagem da TVI, os responsáveis do estabelecimento de ensino entenderam aplicar a medida para evitar possíveis contágios na comunicade escolar, embora a decisão tenha surpreendido alguns pais e encarregados de educaçãoOs alunos não terão faltas e vão estar em ensino à distância, devendo realizar um teste à Covid-19 antes de regressarem às aulas presenciais.