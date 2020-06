Escolas Academia Sporting reabriram com novas regras

O Sporting está reabrir as suas escolas desde o passado dia 1 de junho, uma situação saudada por André Lourenço, o coordenador do projeto Escolas Academia Sporting, que garante que o cumprimento de todas as regras de segurança com as crianças.

“Espera-se que agora os atletas e o seus encarregados de educação possam voltar à normalidade. Do ponto de vista da segurança e higiene, todas as escolas estão a cumprir as diretrizes da Direção-Geral da Saúde”, garantiu na Sporting TV.

Neste momento cada grupo de cinco crianças trabalha com um treinador, mas ainda existem reservas. “É percetível algum receio por parte dos pais. Acreditamos que aos poucos o projeto possa voltar à normalidade”, assinalou.