Esgaio apresentado no Sporting: «É um sentimento incrível voltar a esta casa»

De regresso ao Sporting, e já depois de ter marcado um golo no particular com o Casa Pia, na manhã desta segunda-feira, Ricardo Esgaio não esconde a alegria por voltar a vestir de verde e branco.





“Foi fantástico sentir que há muitos Sportinguistas que não se esqueceram de mim no meu regresso a casa”



Ricardo Esgaio é novamente Sporting

"É um sentimento incrível voltar a esta casa que me formou enquanto jogador e homem. Passei muito tempo na Academia o sou o que sou hoje muito devido a isso. É muito bom estar de volta", disse o lateral-direito, de 28 anos, à Sporting TV, na apresentação oficial como reforço dos leões, apadrinhada pelo presidente Frederico Varandas."Antes de sair para o SC Braga não era um jogador tão maduro como sou hoje. Estou mais maduro, consigo ser bastante profissional em qualquer situação. Sei lidar com o jogo e com a pressão, consigo estar mais tranquilo", admitiu Esgaio."Foi fantástico sentir que há muitos sportinguistas que não se esqueceram de mim no meu regresso a casa. Ainda não tinha chegado e já tinha colegas de equipa a dar-me as boas vindas, o que torna tudo mais fácil para entrar no grupo. Fica mais fácil a adaptação, apesar de já conhecer alguns deles. É um grupo fantástico", elogiou ainda o defesa, que assinou um contrato válido até 2026 e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.