Esgaio e Pipa ainda em cima da mesa do Sporting

Apesar das negociações por Daniel Wass parecerem bem encaminhadas, o Sporting não excluiu outras possibilidades, mesmo aquelas que levaram a sociedade liderada por Frederico Varandas a suspender conversas, como é o caso de Ricardo Esgaio.





O leão, recorde-se, ofereceu 5 milhões de euros, mas daí não passou; os arsenalistas desceram dos 8 M€ por 80% do passe – os verdes e brancos mantém o remanescente dos direitos – para os 6 M€, mas não quiseram ceder mais, pese a vontade do futebolista em regressar a ‘casa’. Pipa, espanhol do Huddersfield, é outro dos nomes em cima da mesa para a ala direita, ainda aquele que pareça ter menos força. Ao nosso jornal, elogiou o Sporting.