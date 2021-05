Esgaio está em Lisboa

O principal alvo para render João Pereira no corredor direito, Ricardo Esgaio, passou ontem por Lisboa. O jogador, de 28 anos, surgiu nas redes sociais ao lado de Pedro Mendes, central do Montpellier que também fez a formação no Sporting, e Júnior Moreira, ex-jogador dos leões, agora ligado à Proeleven, a empresa do seu agente, Carlos Gonçalves.

Vinculado ao Sp. Braga até junho de 2024, o lateral aguarda um entendimento entre os clubes para voltar a Alvalade.

Conforme Record noticiou, a SAD leonina não está disposta a pagar mais de 5 milhões de euros. Já o presidente dos minhotos, António Salvador, pede 10 milhões, acedendo baixar aos 8 milhões, pois o Sporting tem 20% do passe do atleta. Segundo fonte do Sp. Braga, o prazo limite para a realização do negócio é o dia 10 de junho.