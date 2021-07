Nas primeiras declarações oficiais como reforço do Sporting, ao canal do clube, Ricardo Esgaio revelou que vai manter a camisola número 47 que usou na primeira passagem pelos leões e que foi mantendo nas diferentes etapas da carreira.





"Quando acabámos a formação não podíamos escolher os números. Fui o 47 na primeira época, estreei-me na equipa A. Escolhi sempre o 47, na Académica e no Sp. Braga. É o meu número", salientou o lateral-direito, que explicou um curioso desencontro com João Pereira, o jogador que vem substituir no plantel do Sporting e que chegou a envergar o mesmo dorsal."Ele foi meu colega de equipa duas vezes. Na primeira eu ainda era miúdo, estava nos juniores, mas fiz uma pré-época com ele. O número 47 era dele. Depois ele saiu para o Valencia, eu tornei-me sénior e fiquei com a 47. Quando o João Pereira voltou ao Sporting queria o 47, mas eu estava com ele e, por isso, teve de escolher outro", revelou Esgaio.Num registo mais descontraído, o lateral reagiu a uma ‘provocação’ de Bruno Fernandes nas redes sociais. O antigo capitão do Sporting, agora no Manchester United, aconselhou um… corte de cabelo diferente ao reforço leonino. "Ele quando foi para o Sporting começou a ir ao barbeiro onde eu ia, e daí a publicação dele a meter-se comigo por causa do penteado, por ter não ter tido tempo de ir cortar o cabelo. Hei de ter tempo para fazer isso, ele que não se preocupe. Foi um comentário muito engraçado", partilhou Esgaio.