Descartado o negócio com o Lille, João Palhinha ainda procura definir o seu futuro. Nesse sentido, e de acordo com informações recolhidas por Record, o médio-defensivo, de 23 anos, é um nome que agrada em Espanha, concretamente em alguns clubes do principal escalão daquele país. Com efeito, é expectável que as sondagens efetuadas possam passar a propostas concretas que a SAD poderá estudar. Com espaço reduzido em Alvalade, Palhinha já não esteve sequer no banco de suplentes diante do Empoli, o que dá força à tese de uma saída em breve.

Recorde-se que o médio esteve muito próximo de rumar ao Lille, por empréstimo de uma época, pelo qual os leões receberiam 500 mil euros. No entanto, os obstáculos colocados pela SAD leonina, nomeadamente no que diz respeito aos valores da cláusula de opção de compra, fizeram com que os franceses desistissem do negócio.