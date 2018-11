Espanhóis apontam Kevin Rodrigues ao Sporting

O 'Mundo Deportivo' revela este domingo que o Sporting estará interessado no lateral esquerdo Kevin Rodrigues, luso-francês de 24 anos que representa a Real Sociedad. De acordo com o jornal espanhol, um olheiro dos leões deslocou-me mesmo a San Sebastián para observar 'in loco' o lateral a 4 de novembro, num duelo com o Sevilha, onde o canhoto foi... suplente.









O jogador, refira-se, está por estes dias concentrado na Seleção Nacional, na preparação para o duelo com a Polónia, referente à Liga das Nações. Ainda assim, ao que parece o interesse do leão em Kevin Rodrigues é real - tanto que houve uma tentativa de observação ao vivo - e a situação contratual do jogador até pode ajudar o Sporting, isto porque o vínculo do luso-francês com o conjunto basco termina em 2020 e de momento não houve qualquer conversação para a renovação.De resto, o 'Mundo Deportivo' lembra que tem sido Marcos Acuña a atuar na posição de Kevin, uma situação que Marcel Keizer poderá querer 'corrigir' com a contratação de um lateral com créditos firmados para assumir aquela função.O jogador, refira-se, está por estes dias concentrado na Seleção Nacional, na preparação para o duelo com a Polónia, referente à Liga das Nações.