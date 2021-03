Espanhóis atentos à estreia de Nuno Mendes na Seleção: «Foi protegido por Cristiano Ronaldo»

Nuno Mendes está a viver uma época de sonho e as grandes exibições com a camisola do Sporting valeram-lhe a primeira chamada à Seleção Nacional, tendo realizado a estreia e logo como titular no triunfo diante do Azerbaijão.





O lateral-esquerdo tem sido associado a vários tubarões europeus como Real Madrid e Barcelona, pelo que a pérola de Alcochete desperta grandes atenções na imprensa espanhola e este sábado o jornal 'AS' destaca proximidade do jovem de 18 anos com Cristiano Ronaldo."Se hoje em dia há uma tentação em Portugal essa é Nuno Mendes. O jovem lateral-esquerdo foi convocado pela primeira vez à seleção e foi protegido nem mais, nem menos do que por Cristiano Ronaldo. No aquecimento do jogo com o Azerbaijão viu-se o jogador do Sporting junto ao craque da Juventus. As câmaras captaram-nos com muita cumplicidade. Curioso, quando se trata de um recém-chegado", escreve o diário desportivo espanhol.O 'AS' vai mais longe e considera mesmo que "esta grande cumplicidade pode ser a chave para o futuro do jogador". "A corrida por Nuno Mendes já começou. Terá Cristiano Ronaldo algo a aconselhar-lhe?", questiona o jornal.