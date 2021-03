Espanhóis destacam estreia de Essugo e apontam a recorde... de Cristiano Ronaldo

A estreia de Dário Essugo pela equipa principal do Sporting fez eco também no país vizinho, com os jornais 'Marca' e 'As' a destacarem o feito. Com 16 anos e seis dias, o jovem médio foi lançado por Rúben Amorim aos 84 minutos diante do V. Guimarães (1-0), tornando-se o mais jovem de sempre a jogar pelo Sporting e no campeonato nacional.





Essugo desfez-se em lágrimas após o apito final



Destacando o facto de ter "rompido em lágrimas" após o jogo, a Marca sublinha ainda outro recorde que Essugo pode ter em mente: "ser o goleador mais jovem da história do clube, um recorde que pertence a Cristiano Ronaldo conseguido com 17 anos, 8 meses e dois dias", pode ler-se no site da publicação.O 'As' destaca igualmente a emoção do jogador no final do encontro ao "cumprir o sonho de menino de jogar com a equipa dos seus amores". "Essugo não esteve sozinho e recebeu o carinho e conforto de todos os seus companheiros no final do jogo. O jovem médio é outra aposta do treinador Rúben Amorim que não teve dúvidas em proporcionar a estreia do português tal como fez com outros 'canteranos' (sete nos últimos meses)", escreve o 'As'.