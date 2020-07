Joelson em destaque lá fora depois da estreia: «A joia que supera Cristiano e Futre»

O jornal espanhol 'AS' destaca esta quinta-feira a estreia de Joelson Fernandes no Sporting, falando mesmo numa "joia que supera Cristiano e Futre". Em causa está o facto de o avançado se ter tornado no terceiro jogador mais jovem da história dos leões a estrear-se pela equipa principal, ao ser lançado em campo diante do Gil Vicente com 17 anos, 4 meses e 3 dias, superando os tais registos de CR7 e Paulo Futre.





Apontado pelo jornal espanhol como "um dos mais prometedores jogadores de Portugal", Joelson é descrito como "um extremo habilidoso, destro e ágil, sobre o qual se colocam as mesmas esperanças que no seu momento foram colocadas em Cristiano e Futre". "A ver se assimila essa pressão", remata o 'AS'.