Espanhóis dizem que Carriço tem proposta do Sporting

O jornal 'ABC de Sevilla' adianta esta quinta-feira que Daniel Carriço tem em mãos várias propostas de contrato para a próxima temporada, uma delas proveniente do Sporting. Em final de vínculo com o Sevilha, o defesa central dá prioridade à continuidade no emblema andaluz, mas são já várias as equipas que tentam abordá-lo para uma transferência a custo zero, algo que se poderá produzir no final da temporada.





Para lá dos leões, refira-se, o defesa central terá também em cima da mesa uma oferta vinda do futebol chinês - ao que tudo indica será a mais vantajosa no plano financeiro -, isto para lá de duas outras vindas da Turquia. Ainda assim, mesmo com possibilidade de definir já o seu futuro, Carriço estará tentado a esperar por aquilo que o Sevilha terá reservado para o seu futuro, já que se sente bem no clube que representa desde 2013.