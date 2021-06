Espanhóis dizem que defesa do Barcelona B já tem acordo com o Sporting

O jornal catalão 'Mundo Deportivo' avança que José Martínez Marsà, jovem central de 19 anos da equipa B do Barcelona, não aceitou renovar com o clube catalão e já terá um acordo com o Sporting.





O jogador terá recebido uma proposta dos blaugrana para continuar, mas preferiu emigrar para Portugal pois o projeto desportivo dos leões, onde poderia jogar na equipa principal, seria mais aliciante.Antigo capitão da equipa de juvenis do Barcelona, o central, de 1,85 metros, está no clube catalão há 12 temporadas, tendo sido internacional em todos os escalões jovens.Adianta ainda o diário que, embora tivesse recebido propostas superiores à do Sporting, José Martínez Marsà viu que na época passada o clube português e Rúben Amorim apostaram em jovens como Nuno Mendes, Gonçálo Inácio e Tiago Tomás, pelo que vê a mudança para Alvalade como uma boa oportunidade.