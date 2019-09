Espanhóis dizem que Marcelino recusou treinar o Sporting

O portal 'Goal' adianta esta segunda-feira na sua edição espanhola que Marcelino Toral terá recusado uma proposta para orientar o Sporting após a saída de Marcel Keizer. De acordo com a informação adiantada pelos espanhóis, o ex-técnico do Valencia terá recebido uma oferta válida até final da próxima temporada, tendo optado por recusá-la pois não tenciona precipitar-se no momento de regresso aos bancos.





Ainda assim,sabe que Marcelino não fazia parte da 'short list' de técnicos elaborada pelos leões, composta por Silas, Abel, Pedro Martins e Quique Setién. Deste quarteto, refira-se, acabou por ser Silas o escolhido para comandar a equipa de Alvalade.