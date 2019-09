Sporting está a negociar Thierry Correia com o Valencia

O Valencia está a negociar Thierry Correia junto do Sporting, segundo apurouOs detalhes do negócio ainda estão a ser acordados entre as duas partes, mas o nosso jornal sabe que em cima da mesa está um empréstimo com opção de compra obrigatória, embora o jogador também possa sair já em definitivo.O lateral-direito, de 20 anos, agarrou esta temporada a titularidade na equipa de Marcel Keizer, atuando os 90 minutos em todos os cinco jogos que os leões já realizaram. O jogador, produto da formação, estreou-se na equipa principal na época passada, na qual somou duas partidas.Em atualização