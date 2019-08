Espanhóis dizem que Sporting ofereceu Bruno Fernandes ao Real Madrid

O jornal espanhol 'AS' adiantou ao início desta noite que o Sporting terá oferecido Bruno Fernandes ao Real Madrid, num contacto que terá sido feito através de Jorge Mendes. De acordo com o diário espanhol, o clube de Alvalade terá feito saber que tenciona receber 70 milhões de euros pelo internacional português, uma verba que já havia sido pedida há algumas semanas a Manchester United e Tottenham (na altura o negócio não avançou por falta de entendimento).Segundo o 'AS', o médio leonino é um jogador com bons relatórios no departamento de scouting do Real Madrid, mas neste momento as atenções merengues estão essencialmente em Neymar e Pogba, os dois nomes que têm dominado o mercado do clube nas últimas semanas. Desta forma, escreve o mesmo diário, um eventual avanço pelo internacional português estará sempre dependente de um fracasso em alguma dessas negociações