Espanhóis incrédulos com expulsão de Bolasie: "surrealista" e "vergonhosa"

O jogo entre Portimonense e Sporting foi no sábado, mas apenas esta terça-feira os jornais espanhóis 'acordaram' para a polémica expulsão de Yannick Bolasie. O lance deu bastante que falar, motivando mesmo a decisão do Sporting em avançar com um pedido de despenalização, e agora é mesmo tema de conversa no país vizinho, com jornais como o 'AS' ou o 'Mundo Deportivo' a analisarem-no de forma incrédula.





O 'AS', por exemplo, fala numa "vergonhosa expulsão que ninguém consegue entender", ao passo que o 'Mundo Deportivo' qualifica a situação como a "expulsão mais surrealista do ano: o 'teatro' vê-se a quilómetros", num artigo no qual fala mesmo em "teatro do bom para dizer adeus a 2019". Em Inglaterra o lance também foi bastante destacado, especialmente porque o jogador congolês está nos leões cedido pelo Crystal Palace.