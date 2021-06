Espanhóis rendidos a Nuno Mendes: «Tem tudo para ser o sucessor de Marcelo no Real Madrid»

O jornal espanhol 'AS' destaca este sábado Nuno Mendes, lateral do Sporting, como uma das principais estrelas de Portugal para o Euro'2020, chegando mesmo a afirmar que o jovem jogador tem tudo para vir a ser o sucessor de Marcelo no Real Madrid.





"Existem muitos clubes europeus que estão atrás de Nuno Mendes. Fala-se da Premier League, pelo seu estilo bastante adaptável, mas também de algumas equipas italianas e até do Real Madrid. Com Marcelo a cair de rendimento, é hora de apostar em outro jovem lateral como era o brasileiro. E Nuno Mendes tem tudo para ser o seu sucessor", pode ler-se no artigo, que destaca o português como sendo um "prodígio físico, uma flecha a subir o lado esquerdo".A mesma fonte refere ainda que a integração de Nuno Mendes na convocatória poderia fazer com que Raphael Guerreiro ocupasse uma posição mais interior no terreno, território que costuma pisar no seu atual clube, o Borussia Dortmund.