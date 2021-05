Espanhóis veem aproximação de Ronaldo ao Sporting e lembram que leões vão jogar a Champions

Cristiano Ronaldo seguiu a partir de Turim com muita atenção tudo o que se passou ontem com o Sporting em Lisboa e celebrou a conquista do título por parte dos leões, dando através das redes sociais os parabéns ao clube onde fez grande parte da sua formação. E em Espanha volta a falar-se na hipótese de o capitão da Seleção Nacional regressar a Alvalade...





Antes do jogo com o Boavista Ronaldo deixou uma mensagem de incentivo à equipa leonina com um caloroso 'vaaamooosss'; depois partilhou um post com uma imagem da equipa. "Muitos parabéns, campeões", escreveu.O jornal espanhol 'As' dá conta do entusiasmo de Cristiano Ronaldo com o título dos leões e volta a colocar a possibilidade de o internacional português regressar a Alvalade, seduzido com a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões "em casa", sendo líder do plantel no terreno de jogo.O jornal recorda que em todos os anos que esteve no estrangeiro, nunca Cristiano Ronaldo esteve tão envolvido nos assuntos do Sporting. O craque, lembre-se, já tinha dado os, que se sagrou campeã da Europa.A Juventus ficou em maus lençóis na luta pela presença na Liga dos Campeões depois da; precisa de se classificar entre os quatro primeiros na Serie A para garantir os milhões da UEFA.A imprensa italiana garante que os bianconeride Cristiano Ronaldo - que tem mais um ano de contrato - se o clube não for à Champions.E que sucederá a Ronaldo se assim for? Estará o jogador disposto a voltar a 'casa' por um salário (bem) mais baixo? Ou segue para outras paragens?Um jornalista italiano tinha dado conta dadepois de cumprir o último ano de contrato com a Juventus. Econfirmou isso mesmo, ou seja,, mas a questão é saber se volta já na próxima época ou se antes ainda termina o vínculo com os italianos...