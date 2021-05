Especialista alerta: «Festejos do Sporting são preocupantes e vão aumentar níveis de contágio»

Pedro Pita Barros, professor na Universidade Nova e especialista em Economia da Saúde, considerou em declarações à 'Rádio Observador' que os festejos do Sporting, sem distanciamento e muitas vezes sem máscara, "são preocupantes" e "vão aumentar os níveis de contágio" da covid-19.





"Devemos estar preocupados com o que se passou ontem, não só porque foram infringidas todas as regras de distanciamento social e de precaução neste tempo de pandemia, mas também porque, como sabemos do passado, este tipo de situações propicia o contágio", constatou Pedro Pita Barros."Não tivemos pessoas dentro do estádio mas tivemos uma aglomeração, provavelmente pior fora do recinto durante muito tempo, sem qualquer cuidado e precauções relativamente ao contágio, pelo que é de prever que venha a haver algum efeito associado a isto", prosseguiu."Ontem tivemos todo um mau exemplo da aglomeração, que é propiciadora da difusão do vírus. Mas claramente que é algo que nos vai preocupar durante os próximos 15 dias", destacou o especialista, apontando o dedo ao Sporting e às autoridades por não terem precavido os ajuntamentos.