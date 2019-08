Espiões de peso estiveram à caça

Numa altura em que o mercado de transferências está a entrar na reta final (encerra à meia-noite de domingo), o Portimonense-Sporting foi um chamativo para muitos olheiros que estiveram em representação dos respetivos clubes, muitos deles de peso no contexto do futebol europeu.





Para além dos portugueses Belenenses SAD e FC Porto, entre os espiões estiveram também os espanhóis do Sevilha, Betis e Maiorca; os alemães do B. Munique e Colónia e os polacos do Lech Poznan. Nota, também, para a presença de Chelsea, Man. United e Leicester, apesar de o mercado em Inglaterra já ter fechado.