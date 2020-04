Esquema de trabalho inalterado até novas indicações da Liga

Ao que Record apurou, o Sporting vai manter o mesmo esquema de trabalho enquanto a Liga não revelar, em definitivo, os seus planos para a conclusão do campeonato.





Ou seja, os jogadores do plantel estão autorizados a utilizar os relvados da Academia de Alcochete, para realizarem treinos individuais – o que é diferente de treino individualizado – com um máximo de dois elementos por relvado, em simultâneo, com uma distância mínima de 10 metros entre eles, estando impedidos de utilizar as zonas comuns – balneário, ginásio e departamento clínico. Uma possível alteração ao modelo não foi sequer equacionada.