Esquema defensivo está a ser analisado

No primeiro jogo oficial, Marcel Keizer surpreendeu ao iniciar a partida com uma linha de três centrais composta por Neto, Coates e Mathieu. Apesar do resultado não ter sido o desejado, o técnico leonino sublinhou que o melhor momento do Sporting (apesar da ineficácia atacante) se registou quando a equipa alinhou neste sistema, e piorou de forma significativa quando recorreu ao 4x3x3.





Certo é que o adversário de domingo é substancialmente diferente, logo o Sporting terá de ajustar-se a uma nova estratégia e procurar o domínio declarado do jogo. Curiosamente, na época passada, Keizer recorreu a uma linha de três defesas nos Barreiros...