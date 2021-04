Estádio de Alvalade começa a pintar-se de verde: avançou a substituição das cadeiras

Passou do papel para o terreno uma das promessas da direção liderada por Frederico Varandas. Como o presidente dos leões assumira no Plano Estratégico delineado para o biénio 2020-2022, revelado em primeira mão por Record a 14 de maio do ano passado, uma das obras de maior relevo no Estádio de Alvalade passaria pela "substituição das atuais cadeiras por novas verdes". Ora, ontem, através das redes sociais, o clube levantou o véu sobre a obra, como se vê na imagem acima. "A preparar o vosso regresso a casa", frisaram, numa mensagem aos adeptos.

Através do seu jornal oficial, que será publicado hoje, o Sporting confirmará o arranque da renovação, que segundo o jornal Novo terá um custo de 1,2 milhões de euros e que metade da verba já estará liquidada junto da empresa adjudicada para a obra.





Ao nosso jornal, fonte oficial da SAD não entrou em detalhes sobre o tema. "Não podemos comentar por razões de confidencialidade".