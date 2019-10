Estão disponíveis os bilhetes para a visita ao Alverca

O FC Alverca informou, esta quinta-feira, que os bilhetes tendo em vista o encontro da 3.ª pré-eliminatória da Taça de Portugal, na receção ao Sporting, na próxima quinta-feira (20h45), já se encontram disponíveis para os adeptos.





Para além dos lugares de venda habituais, irá proceder-se a uma venda dedicada exclusivamente aos sócios do FC Alverca, que vai decorrer na segunda-feira, dia 14 de Outubro, na bilheteira do Pavilhão, entre as 17h e 21h. De realçar que o valor dos ingressos varia entre os 10 e os 15 euros.