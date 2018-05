Causou polémica nas últimas horas o documento que foi entregue a todas as crianças das Academia Sporting que, no sábado, foram treinar ao Estádio de Alvalade. Intitulado "Estatuto do sportinguista", o folheto apresenta dez regras para se ser sportinguista, sendo de destacar duas delas, que aludem ao facto de o ser do clube de Alvalade "é saber dizer sempre o pior do adversário" ou "defender o seu clube de todas as calúnias".As imagens do documento e outros folhetos entregues foram partilhadas por alguns pais nas suas páginas nas redes sociais, em publicações nas quais colocaram em causa aquela declaração que, refira-se, circula na internet há alguns anos.