Estilo de Keizer ganha fãs em Espanha

Marcel Keizer tem tido um arranque ao serviço do Sporting digno dos maiores elogios. Em 5 jogos, cinco vitórias e um parcial de 20-4 em golos. O estilo do técnico holandês - que chegou para render José Peseiro - tem merecido vários aplausos, sobretudo dos adeptos sportinguistas, mas também vindos da vizinha Espanha.O jornal espanhol 'Marca' publicou um texto no qual referem a introdução "do estilo Cruyff" no clube de Alvalade. "Um gosto pelo bom futebol, ao mais puro estilo de Johan Cruyff, em que a posse e a pressão alta são as chaves do método", explicam."Keizer chegou ao Sporting, submerso numa crise de resultados e no meio de uma profunda remodelação diretiva, e conseguiu devolver a ilusão aos adeptos sportinguistas em apenas um mês", pode ler-se naquela publicação espanhola. "Partilhou o balneário com estrelas do nível de Denis Bergkamp, Frank Rijkaard, Ronald de Boer e Peter Larsson", tendo estado sob o comando de Cruyff na sua última etapa no Ajax, em 1988."O sistema 4x3x3 é o preferido de Marcel Keizer, apesar de também gostar de outros sistemas, com o 3x4x3. São conclusões que se podem tirar da trajetória de um treinador que, depois de uma excelente campanha com o Ajax B, em 2016/17, treinou a primeira equipa na época passada até dezembro", pode ler-se na 'Marca', no qual é destacado os "treinos intensos" durante este primeiro mês revelado pelos jogadores do plantel. O médio sérvio Gudlej relatou que o técnico holandês obriga a realizar exercícios de pressão alta na tentativa de recuperar a bola em não mais do que 5 segundos.Os espanhóis rematam o texto com a convicção de que "aquela que parecia ser uma temporada de transição do Sporting converteu-se num novo sonho de conquistar o título".