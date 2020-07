«O senhor Severo tem de esperar, estou a rever vírgulas»: Sporting diz que árbitro demorou 1h30 a fazer o relatório

O Sporting acusou o árbitro do encontro com o Moreirense de ter demorado uma hora e meia a escrever o relatório do jogo. Num texto publicado por Miguel Braga, responsável pela comunicação dos leões, no site do clube, o Sporting criticou duramente o comportamento de Tiago Martins.





Rúben Amorim admite que viveu intensamente o jogo e as imagens provam-no: nem a máscara resistiu



Rúben Amorim admite que viveu intensamente o jogo e as imagens provam-no: nem a máscara resistiu

"Sabendo que a equipa iria regressar nessa mesma noite a Lisboa, o árbitro demorou mais de hora e meia para escrever o seu relatório. Quando confrontado com a espera, respondeu 'o senhor Severo [n.d.r.: Beto] tem de esperar, pois estou a rever umas vírgulas'. Hora e meia de espera. Estaria certo se não fosse profundamente errado. O respeito conquista-se. E não é com comportamentos assim, dentro e fora de campo, que os árbitros portugueses vão alguma vez ganhar créditos. Muito pelo contrário", disse o responsável pela comunicação.Os leões acrescentam que Hugo Viana foi expulso no final do encontro sem motivo para tal, fazendo um paralelismo com um lance ocorrido em campo, em que o lateral do Moreirense foi poupado ao segundo amarelo e consequente expulsão."Tiago Martins acha que está acima da crítica e no seu íntimo talvez pense que errar é humano e que ele é um ser superior. Não é. Por isso mesmo, o árbitro não gostou que o diretor desportivo do Sporting lhe perguntasse como é possível não ter marcado dois penáltis claros. Sem insultos, sem impropérios, apenas uma pergunta altamente compreensível. E ao contrário do que fez com Abdu Conté, aí Tiago Martins fez valer a sua autoridade e num acto de coragem expulsou, fora de campo, Hugo Viana", acrescentou Miguel Braga.