«Estou aqui sentado porque estive presente na página mais negra da história do Sporting»

Luís Almeida foi o primeiro arguido do julgamento do ataque à Academia de Alcochete a prestar depoimento na tarde desta quarta-feira - da parte da manha, foi ouvido Tiago Silva, também conhecido por Bocas -, tendo contado em tribunal o sua versão dos factos, assumindo ter participado no que diz ter sido "a página mais negra da história do Sporting".





No Tribunal de Monsanto, Luís Almeida afirmou que "Guilherme Gata de Sousa e Tiago Neves [outros dos arguidos] foram buscá-lo", referindo que "no carro também ia Valter [Semedo]". "Não conhecia a maioria das pessoas que se encontraram no Lidl."Luís Almeida diz que "não viu ninguém a barrar" a entrada da Academia, independentemente de saber que não devia ter entrado. Diz que tapou a cara com uma gola, colocou a mão na boca e entrou atrás do grupo de Fernando Mendes."Vejo Jorge Jesus, oiço as sirenes e vejo pessoas a correr", descreve. "'Fernando ajuda-me, bateram-me', disse Jorge Jesus", ao que Fernando Mendes terá respondido "'não viemos cá bater em ninguém, viemos para falar".Luís Almeida recorda também que fugiu em direção ao carro: "Corri bastante rápido. Estava aflito, depois de ouvir uma pessoa do staff do Sporting dizer que tinha sido agredido."O arguido assume: "Estou sentado nesta cadeira porque estive presente na Academia na página mais negra da história do Sporting. Não devia ter acontecido, sinto-me extremamente envergonhado, mesmo não tendo sido meu objetivo bater em ninguém. Estava lá e arrependo-me bastante disso. O meu objetivo sempre foi apoiar o Sporting e não deitar abaixo o Sporting."