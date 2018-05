A estrutura de futebol do Sporting está decapitada devido àquilo que se passou nos últimos dias. Bruno de Carvalho mantém o cargo de presidente, mas encontra-se cada vez mais isolado, face às demissões apresentadas por diversos elementos dos órgãos sociais. A sua relação com o plantel está definitivamente comprometida, sendo impossível uma reaproximação.André Geraldes, team manager do Sporting, está a ser investigado pelo Ministério Público por alegada tentativa de viciação de resultados de jogos. O dirigente esteve detido até ontem à noite, tendo saído em liberdade após pagar uma caução de 60 mil euros. Está impedido de exercer funções desportivas e contactar os outros implicados no processo ‘Cashball’.Sumariamente despedido pelo presidente na segunda-feira, por ocasião da reunião em Alvalade, Jorge Jesus encontra-se numa posição bastante fragilizada, não sabendo se continuará ao leme do Sporting na próxima temporada. O treinador teima em não virar as costas ao clube, dando a entender que está disposto a continuar... se Bruno de Carvalho cair.