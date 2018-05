Contratado no início da presente temporada ao Rijeka, o lateral direito Stefan Ristovski poderá estar de saída do Sporting. De acordo com o portal italiano 'Tuttomercatoweb', o jogador de 26 anos é seguido pelo Estugarda, clube no qual esta temporada atuou o extremo português Carlos Mané.Nos leões, refira-se, Ristovski disputou 22 encontros, numa temporada na qual lutou com Cristiano Piccini pela titularidade no lado direito da defensiva.

Autor: Fábio Lima