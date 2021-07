Etienne Catena despede-se da Roma antes de rumar ao Sporting: «Sinto-me honrado»

Etienne Catena, jovem defesa italiano, de 17 anos, que o Sporting contratou à Roma para reforçar a equipa de sub-23 dos leões, deixou uma mensagem de despedida ao clube italiano nas redes sociais.





"Isto encerra mais uma temporada inesquecível da melhor maneira possível, como todos dissemos no dia 6 de agosto. Campeões italianos!Infelizmente, depois de seis anos, minha carreira na Roma também termina.Queria agradecer ao clube, porque nos últimos anos ensinou-me muito, tanto a nível de futebol como humano, o que é o mais importante. Um grande obrigado a todos os meus companheiros, que me acolheram quando cheguei aqui, há seis anos, e de imediato me fizeram sentir parte de uma família extraordinária, uma família que ao longo dos anos tem tido grandes alegrias, porque vencer dois campeonatos em três anos é de loucos. Coisas de campeões!Quero dizer que me sinto verdadeiramente honrado por ter vestido esta camisola, nunca vou deixar de agradecer à minha família porque, se cheguei até aqui, o mérito vai acima de tudo para aqueles que sempre estiveram perto de mim, mesmo nos momentos mais difíceis do meu percurso. Sempre fiz de tudo para realizar o meu sonho, porque jogar na Roma, a equipa da capital, é um sonho que qualquer um gostaria de realizar.Um agradecimento especial também aos dirigentes, fisioterapeutas e equipa técnica, mas acima de tudo ao Sr. Fabrizio Piccareta, que em dois anos ajudou-me a mostrar o jogador que sou.Espero que não seja um adeus, mas sim um até já.Somos campeões de Itália."