«Eu já sabia que iam dar amarelo...»: as palavras que valeram suspensão e 5100€ de multa a Vital

Para lá dos processos disciplinares instaurados ao Sporting e a Hugo Viana e ainda a multa aplicada a Rúben Amorim, o duelo com o Sp. Braga valeu ainda uma suspensão de oito dias e uma pesada multa a Jorge Vital, treinador dos guarda-redes dos leões. Tudo por conta das palavras deste na direção do árbitro aquando do cartão amarelo exibido a Antonio Adán, que tira o espanhol do próximo jogo dos leões - por ter cumprido uma série de cinco cartões amarelos.





"Eu já sabia! Isto é uma vergonha! Eu já sabia que vocês iam dar amarelo ao guarda redes para o tirar do próximo jogo. É uma vergonha isto!", disse Vital, de acordo com o relatório do árbitro, que considera estas palavras enquadradas no âmbito da "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa".Para lá de Adán, o mapa de castigos desta terça-feira confirma igualmente as suspensões de Gonçalo Inácio (expulsão por duplo amarelo) e de Tiago Tomás (quinta admoestação na Liga). Os três jogadores são baixas certas no próximo encontro dos leões, diante do Nacional, no sábado.